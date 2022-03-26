У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися Росії, - Запорізька ОВА

Станом на вечір 25 березня підрозділами Сил оборони Запорізького краю знищено двадцять окупантів, сорок поранено, знищено бронетранспортер, танк, три автомобілі та один 120-мм міномет, а також пошкоджено самохідну гаубицу.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися загарбникам. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти". Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

До того ж, журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею "Тероризм" УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. Аналогічні вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua.

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За нашою інформацією у Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців. Натомість українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.

До селища Кирилівка сьогодні приїхали військові російської федерації і представилися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", після чого запропонували "співпрацю". Голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку.

Жителі Запоріжжя разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готувати місто до оборони. Активісти активно виготовляють маскувальні сітки, спальні мішки, шапки "кікімори". Крім того, організовують збір одягу, взуття, медикаментів та інших речеи‌ першої необхідності. Для військового шпиталю, тероборони, блокпостів готують та передають домашню їжу . А волонтери штабу "Паляниця" з перших днів активної фази війни виготовляють протитанкові їжаки, буржуйки, бронежилети тощо", - йдеться у повідомленні.