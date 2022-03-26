Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 136 дітей, 199 - поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській - 20, столиці - 16, Житомирській - 15, та Сумській - 14 областях.

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25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна зазнала поранення.



24 березня 2022 року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів, родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

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Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.