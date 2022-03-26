Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках, - Медведєв
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Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання РБК.
За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.
А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.
Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.
І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.