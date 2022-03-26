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Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках, - Медведєв

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Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках, - Медведєв
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання РБК.

За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.

А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ніколи не переможе в ядерній війні, - Столтенберг

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Топ коментарі

  • GoodWin
    так расплывчато сформулировано что под угрозу существования раши можно прописать все что угодно, например отказ покупать газ за рубли
  • Саша Пончик
    Тупой Медведев ядерная бомба это существование вашей экономики она уже сброшена.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Вже ссуться, що охтирська тероборона скоро візьме москву?
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