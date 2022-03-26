Європейська організація з ядерних досліджень зупиняє співпрацю з Росією та Білоруссю

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) зупиняє співпрацю з Росією та Білоруссю через агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Так, "у відповідь на військове вторгнення Російської Федерації в Україну" Рада CERN вирішила: призупинити участь вчених CERN у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, і навпаки; призупинити/скасувати всі заходи, спільно організовані між CERN та установами, розташованими в РФ та Республіці Білорусь; призупинити надання контрактів про асоціацію в якості асоційованих членів персоналу CERN будь-яким новим особам, пов’язаним із національними установами в Росії та Білорусі.

"23 держави-члени ЦЕРН ще раз найрішучіше засуджують військове вторгнення Російської Федерації в Україну та рішуче засуджують заяви тих російських інститутів, які висловлювали підтримку незаконному вторгненню в Україну. Рада ЦЕРН наголосила, що неспровокований і навмисний напад на Україну спричинив масові втрати людей та гуманітарну кризу. Тому Рада наголосила, що її рішення приймаються, щоб висловити свою солідарність з українським народом та прихильність до науки заради миру", - зазначено у повідомленні.

Узгоджені заходи доповнюють заходи, прийняті на позачерговій сесії Ради ЦЕРН, що відбулася 8 березня, на якій підтримали ініціативи на користь українського наукового співтовариства, засудили військове вторгнення Російської Федерації в Україну за участю Білорусі, призупинили статус спостерігача для РФ до подальшого повідомлення і вирішили, що ЦЕРН не буде співпрацювати з Російською Федерацією та її установами до подальшого повідомлення.

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