"Нашли в танке": російські ЗМІ заповнені звістками про ліквідацію вояк армії РФ в Україні

У російських ЗМІ публікують велику кількість матеріалів про ліквідацію вояк РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вирішили зранку подивитися, а що ж там на Росії. Можливо, про щось починають здогадуватись? Можливо, з'являються сумніви? Врешті-решт, можливо, переживають за своїх чоловіків? Куди там! Все жахіття злочинів російських окупантів подається лише, як "героїзм". В школах влаштовують "меморіали" з "почетным караулом" зі школярів... Про тих кого Путін послав на убой кажуть "Жизнь так распорядилась". Про масову ліквідацію окупантів пишуть: "Ивановские бойцы один за другим склоняют головы на поле боя. Ребята отдали жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа".

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І під цим всім, коментарі "спасибо", "выполнил долг" та решта маразму. Так і ліквідують українські воїни російських окупантів, а їх родичі будить лише хоронити, та розповідати нісенітниці про "защиту родины". Раби на більше не здатні.