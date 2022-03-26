Росія використовує екстремістів зі США для своєї пропаганди, - Центр протидії дезінформації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Як пояснили у відомстві, насправді від самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.
"Генрі Хоефт - представник американського екстремістського руху "Бугалу Бойз", який штурмував Капітолій у січні 2021 року, коли внаслідок озброєного зіткнення загинули люди. Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши із себе гуманітарного працівника, але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує", - розповіли в центрі.
Також там зазначили, що екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах.
"Пам’ятайте, що вся інформація, оприлюднена навіть у західних ЗМІ, потребує ретельної перевірки!" - закликали у відомстві.