Росія використовує екстремістів зі США для своєї пропаганди, - Центр протидії дезінформації

Росія використовує американських екстремістів для своєї інтернаціональної пропаганди. Останніми днями країна-агресор поширює інформацію про ексвійськового США Генрі Хоефта, який начебто "покинув лави тероборони України через нестачу зброї".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Як пояснили у відомстві, насправді від самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.

"Генрі Хоефт - представник американського екстремістського руху "Бугалу Бойз", який штурмував Капітолій у січні 2021 року, коли внаслідок озброєного зіткнення загинули люди. Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши із себе гуманітарного працівника, але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує", - розповіли в центрі.

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Також там зазначили, що екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах.

"Пам’ятайте, що вся інформація, оприлюднена навіть у західних ЗМІ, потребує ретельної перевірки!" - закликали у відомстві.