Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 400 осіб особового складу.