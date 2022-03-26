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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин
Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 400 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16400 осіб,

танків ‒ 575 од,

бойових броньованих машин ‒ 1640 од,

артилерійських систем – 293 од,

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РСЗВ - 91 од,

засоби ППО - 51 од,

літаків – 117 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1131 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.

Спеціальна техніка - 19.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • MyronMaG mm
    Літаки доганяють гелікоптерів.
  • RustIck
    Пока их реальные потери не достигнут как минимум 50 тыс. убитыми и 120 тыс. ранеными херералы парашки не прихлопнут свою ******** БЛЕДНУЮ МОЛЬ! От украинской армии напрямую зависит как быстро сдохнет эта ТВАРЬ!
  • arye z.
    Грустная судьба Серкека хур Кужугета(так по тувински) напомнила мне старый анекдот.
    - Как дела, где ты сейчас?
    - Устроился в пожарной охране.
    - Ну и как там?
    - В основном хорошо. Зарплата приличная, добавки разные, удобный график работы, хороший коллектив. Вот только одно но - пожары эти когда случаются, из-за них прямо не знаю, что делать...
    Хороший министр обороны у России. Мундирчик себе пошил красивый, звезды маршальские, много золотого шитья, наград опять же, не пересчитаешь. Одно но, выпускник строительного факультета в звании "лейтенант запаса", ни одного дня в армии не служивший, понимает в военном деле как свинья в апельсинах.
    А может оно и к лучшему?
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