Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, - Чаус

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, по тих самих об'єктах, що й учора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграмі.

"У Чернігові ніч порівняно спокійна. Триває обстріл по тих самих об'єктах, що й учора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо", - написав Чаус.

Він також розповів, що на Чернігівщині ситуація залишається без змін.

"У районах ситуація контролюється. Там, де вона може бути контрольована", - зазначив Чаус.

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