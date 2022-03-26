Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, - Чаус
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Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, по тих самих об'єктах, що й учора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграмі.
"У Чернігові ніч порівняно спокійна. Триває обстріл по тих самих об'єктах, що й учора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо", - написав Чаус.
Він також розповів, що на Чернігівщині ситуація залишається без змін.
"У районах ситуація контролюється. Там, де вона може бути контрольована", - зазначив Чаус.