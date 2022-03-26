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Окупанти у Маріуполі ходять по будинках та шукають "нацистів"

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Окупанти у Маріуполі ходять по будинках та шукають "нацистів"
В західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на місцеве ЗМІ.

Відомо, що в західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки. Як говорять місцеві мешканці, росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення.

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"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батькі і таке інше", - розповідають місцеві мешканці.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Пришли, посмотрели в зеркало, зафиксировали нацистов...
  • Саша Пончик
    Найдут надеюсь только пулю в голову.
  • Бенина Мама
    Пусть портрет хотя бы одного из них найдут. Фамилия этого нациста- Рогозин.
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