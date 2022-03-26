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Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічова та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк

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Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічова та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк
Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують – "Славутич-це Україна", "Слава Україні". Розгорнуто великий державний прапор. Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп.

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Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки.

За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - розповів Павлюк.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    я не понимаю орду орков каков смысл в похищении мэра городского головы сельского головы или депутатов райсовета поссовета горсовета? что они этим добиваются только ненависти от населения и презрения.. и направлением по курсу русского корабля??? не понимаю.. я понимаю что ЛОГИКА ЗДРАВОМЫСЛИЕ ОЧЕВИДНОСТЬ ДАВНО ПОКИНУЛИ РОССИЮ и все же...
  • Stanislav Bryzhyk
    А яка логіка херачить по цивільних житлових кварталах артою? А яка логіка відмовляти цілому народові у праві на існування? А яка логіка в шизофренії та небажанні миритися з тим, що світ не такий, як картинка, що намалював ***** собі в плешивій голові?
    Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
  • Andry Moon
    Срали они на любовь населения. Одних запугают несогласних уничтожат - ето фашизм.
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