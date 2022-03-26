Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічова та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк
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Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують – "Славутич-це Україна", "Слава Україні". Розгорнуто великий державний прапор. Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп.
Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки.
За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - розповів Павлюк.