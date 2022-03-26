Новини • Війна

За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані. ІНФОГРАФІКА

12 27724
Втрати армії РФ в Україні за офіційними даними Міноборони РФ в рази перевищують втрати в першій чеченській війні та втрати армії СРСР в Афганістані.

На це звернув увагу Олексій Малаховский, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, це повний пздц. Навіть за офіційними даними Міноборони Росії, втрати нашої країни у "спецоперації" у 12 (!!!) разів більше, ніж в Афганістані та у 6 (!!!) разів більше ніж у Першу Чеченську війну. І це лише за офіційними даними! Вдумайтесь!" - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Руслан

    @kruslan2005

    15 ч

    В ответ

    Первые номинанты на Чер-Нобылевскую премию.
    В устав ВС Фашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим:

    К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон",
    в радиусе 10 км - "ваша светлость",
    в радиусе 5 км -"ваше сиятельство".
  • MAKAROV ddf66d11
    Солдат в расии - пушечное мясо и их никто и никогда не считал. Расходный материал
  • Семен Шкаралупа
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини