За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані. ІНФОГРАФІКА
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Втрати армії РФ в Україні за офіційними даними Міноборони РФ в рази перевищують втрати в першій чеченській війні та втрати армії СРСР в Афганістані.
На це звернув увагу Олексій Малаховский, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо чесно, це повний пздц. Навіть за офіційними даними Міноборони Росії, втрати нашої країни у "спецоперації" у 12 (!!!) разів більше, ніж в Афганістані та у 6 (!!!) разів більше ніж у Першу Чеченську війну. І це лише за офіційними даними! Вдумайтесь!" - зазначив він.