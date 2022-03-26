У Святошинському районі столиці відсутнє електропостачання через ворожі обстріли

У Святошинському районі відсутнє електропостачання. Дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ. Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій.

У КМДА зазначають, що наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли. На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

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Також, На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ "АК "Київводоканал" вживає заходів.