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Посилена комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде: залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00 (оновлено)

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Посилена комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде: залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00 (оновлено)
Сьогодні та завтра в Києві та області не діятиме посилена комендантська година.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна", - повідомили в КМДА.

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Раніше в КМДА повідомили, що комендантська година в Києві та області діятиме від сьогоднішнього вечора і до післязавтра

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Топ коментарі

  • Reception Office
    Сенс в тому, щоб зачистити від дрг місто. Переживете 1 день. Мене дивують люди, які ще й досі не можуть усвідомити, що в державі війна йде і це вносить певні коррективи в життя кожної людини.
  • Дмитрий Гайдарченко
    Норм так Азов возле Харькова орков покрошил, говорят 30 пленных
  • Иван Шумейко
    Меняют расположение блокпостов,укрепляют их и ощественный транспорт не мешает этому. Так-же внезапные дневные ограничения -путают карты всяким ДРГ. Например на завтра были у них запланированны действия под прикрытием толп мирных граждан-и этих действий не случится. Все для победы!
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