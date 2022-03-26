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Байден зустрінеться з Кулебою і Резніковим у Варшаві

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Байден зустрінеться з Кулебою і Резніковим у Варшаві
У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, заявили у Білому домі.

У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.

"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч", - заявив Дещиця.

За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.

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Топ коментарі

  • Тиамитоксам
    .......очень даже не плох, играет замечательно и тексты правильные читает отменно......с вырождением...... все аплодируют стоя......
  • 5 копійок
    Асфальт, асфальт і тільки асфальт нас спасьот.
  • Перехватчик
    Роман Донік


    @donikroman

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