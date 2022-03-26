В ОП назвали санкції проти Росії, які здатні запобігти світовій війні

Новій світовій війні здатні запобігти нові санкції проти Росії. Зокрема, закриття російського ринку для решти світу, відмова від її енергоносіїв, зерна та медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим вірогідніша світова війна. Не тільки в Україні", - зазначив Подоляк.

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