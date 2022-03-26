Новини • Агресія Росії проти України, Війна

В ОП назвали санкції проти Росії, які здатні запобігти світовій війні

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В ОП назвали санкції проти Росії, які здатні запобігти світовій війні
Новій світовій війні здатні запобігти нові санкції проти Росії. Зокрема, закриття російського ринку для решти світу, відмова від її енергоносіїв, зерна та медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим вірогідніша світова війна. Не тільки в Україні", - зазначив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують запровадити санкції проти компаній РФ, які постачають товари військовим і розвідслужбі, - WSJ

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький
    А чого про бітум забули, вугілля, електроенергію яку рахімія купляв.
  • Остап Покотило


    Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

    Чт, 24/03/2022 - 21:21

    https://crime-ua.com/node/29647

    А народ по копеечке собирает для армии...
    Когда будут сануции против Бени и К

    Или они по проежнему неприкасаемы?
  • Vladimir T fd7dc273
    1. В глобальном мире невозможно на 100% изолировать экономику (пример Сев. Кореи и Ирана)
    2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
    3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
    4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
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