Новини • Війна

Російські окупанти планують депортувати вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону, - Верещук

11 96829
Російські окупанти планують депортувати вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону, - Верещук
Російські окупанти планують депортувати етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону до Криму.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців", - сказала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Вона наголосила, що херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації

"Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму", - наголосила віцепрем'єр-міністр.

Вона додала, що ці кроки нікчемні і злочинні, а Херсон і херсонці – Герої.

Топ коментарі

  • olele
    У В А Г А!

    Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
    Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
  • Дорогой Я
    Kavkaz Center
    @newkc14
    Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.

    В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.

    Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини