Російські окупанти планують депортувати вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону, - Верещук

Російські окупанти планують депортувати етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону до Криму.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців", - сказала Верещук.

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Вона наголосила, що херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації

"Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму", - наголосила віцепрем'єр-міністр.

Вона додала, що ці кроки нікчемні і злочинні, а Херсон і херсонці – Герої.