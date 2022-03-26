"Маріуполь буде українським. Ми триматимемо його до останнього", - командир полку "Азов" Прокопенко

Денис Прокопенко впевнений, що рано чи пізно відбудеться деблокада Маріуполя, місто буде українським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).



"Попри те, що вже другий тиждень тривають бої в місті, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі, тримаємо все на контролі і з кожним днем ​​відправляємо в пекло дедалі більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю, вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським. Ми його триматимемо до останнього. Рано чи пізно відбудеться деблокада.

Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць, хай це залишиться під грифом таємно. Над цим працює і найвище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх у цій операції. І ми вистоїмо", - зазначив Прокопенко.

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