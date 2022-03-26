Окупанти за ніч обстріляли Харків 24 рази, - Синєгубов

Упродовж минулої ночі вороги обстріляли Харків 24 рази.

Про це у Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо брати Харків, то минулої ночі місто обстріляли 24 рази. Це порівняно мало, але кожен обстріл може нести за собою втрати серед мирного населення. Вчора цих втрат було доволі багато", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що минулої доби над містом не фіксували ворожої авіації. Натомість прилітали розвідувальні безпілотники, які були частково знищені ЗСУ.

Посадовець сказав, що на Харківщині ЗСУ наразі не тільки втримують оборонні рубежі, а й переходять у контрнаступ. Зокрема, у напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої. Також тривають бої і на Ізюмському напрямку.

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