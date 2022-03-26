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Командир полку "Азов" Прокопенко: "Противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі"

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Командир полку "Азов" Прокопенко: "Противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі"
Денис Прокопенко розповів про критичну ситуацію в Маріуполі, а також закликав звернути увагу на це міжнародних гуманітарних місій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).

"Необхідна велика увага міжнародних гуманітарних місій, тому що тут порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі. Як і для Росії, так і для нас це питання важливе. Ми в принципі не збираємося звідси нікуди йти, стоятимемо тут до останнього, незважаючи на ті сили та резерви, які противник задіюватиме на цьому напрямі. Ми битимемося до останнього", - зазначив Прокопенко.

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Топ коментарі

  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    Можно сказать с уверенностью пока только одно - в Мариуполе стерли с лица земли касапское вЯличие..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    - Боже... я вбив людину..
    - ні... ти вбив кацапа, а то нелюд

  • ODNAKO
    Азов они лучшие, имея ресурс они те кто реально могут обеспечить достойное сопротивление врагу, какой смысл их там положить, этот город не стоит их смертей... если власть не может деблокировать город, Азов нужно оттуда выводить с боями...
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