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Ворог намагається вести штурмові дії на окремих напрямках на Київщині та активізовує діяльність ДРГ на території Києва, - голова ОВА Павлюк

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Ворог намагається вести штурмові дії на окремих напрямках на Київщині та активізовує діяльність ДРГ на території Києва, - голова ОВА Павлюк
На Київщині на окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії. Здійснює авіанальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ. Успіху не має.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

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Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва.

За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у

▪️Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

▪️Броварському районі (Великодимерська громада)

▪️Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).

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Радіаційна ситуація на Київщині стабільна.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    По словам арестовича боеприпасы ещё неделю назад должны были закончится
  • krot_lub
    Це звичайний пройдисвіт, який морочить голову.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А нужно трубить победные реляции с утра до вечера? По мне так лучше промолчать и не вводить людей в заблуждение. Он как Геббельс в апреле 45. Все речи о несокрушимой победе. Лучше бы проводил ликбез о том как правильно себя вести при обстрелах или основы медицины. Может люди бы себя сами умели спасти в какой то из ситуаций. А нести популистский бред с умным видом на фоне гибели сотен людей это кощунство.
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