Ворог намагається вести штурмові дії на окремих напрямках на Київщині та активізовує діяльність ДРГ на території Києва, - голова ОВА Павлюк

На Київщині на окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії. Здійснює авіанальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ. Успіху не має.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.



Окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

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Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва.



За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у

▪️Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

▪️Броварському районі (Великодимерська громада)

▪️Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).

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Радіаційна ситуація на Київщині стабільна.