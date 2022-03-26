Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У Маріуполі російський загарбник вистрілив в обличчя 11-річній дівчинці. ВIДЕО

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Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, вона ледь може ходити, але її стан покращується.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ

Корреспондент, який побував у лікарні, зазначає, що дівчинка потрапила під обстріл 16 березня, коли разом із родиною намагалася покинути блокадний Маріуполь. Виїздила родина на автівці  разом з 2 іншими маріупольцями, що втікали від війни.

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Але поблизу Василівки росіяни без попередження відкрили вогонь по цивільних, після чого зупинили автомобіль, змусили всіх вийти і почали погрожувати. Утім, помітивши поранену дівчинку, вони дозволили відвезти її до лікарні у Запорізькій області.

Наразі стан дівчинки, яка перебуває у лікарні, покращується. А  Іван Анікін, лікар- анастезіолог зазначає, що Мілена не єдина дитина, яка постраждала від рук російських агресорів. За останні 2 тижні до Запорізької лікарні привезли 9 дітей з різними травмами: кульові поранення, ампутації та інші.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Чужих детей не бывает, это украинский ребенок каждого из нас. Ответка прилетит молниеносно, главное кацапа найти. Фразы рюське мы тут не причем воспринимать как оскорбление.
  • буков
    Одужуй дитинка, а фашистів ми знищим.
  • Vladimir Vdovichenko
    Бедняжечка, выздоравливай
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