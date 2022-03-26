1 квітня путінський режим може погнати в Україну строковиків, - Арестович

У Російській Федерації 1 квітня стартує кампанія з призову строковиків для участі в російсько-українській війні.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив сьогодні під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"1 квітня в Російській Федерації розпочинається кампанія з призову строковиків. Зараз наша розвідка відзначає різке падіння частки контрактників підрозділів збройних сил Російської Федерації, Росгвардії і так далі. Можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто виходить на мітинги проти війни в Україні

Арестович звернувся до матерів російських солдат із закликом вберегти своїх дітей від смерті на території України.

"Ця війна не потрібна російському народу. Вона потрібна лише путінському режиму. Ось вам у Росії з путінським режимом і розбиратися", - наголосив радник керівника ОП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы в ах#е?! Жрать нечего! Воды нет! Какая, нах#й, Родина?! Сделают из нас мясо!", - призовник "ЛДНР" скаржиться на умови служби. ВIДЕО