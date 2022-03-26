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Імовірність застосування Росією ядерної зброї стає дедалі реальнішою, - прем'єр Японії

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Імовірність застосування Росією ядерної зброї стає дедалі реальнішою, - прем'єр Японії
Перспектива застосування Росією ядерної зброї "стає дедалі більш реальною". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про це, вітаючи візит посла США в Хіросіму, перше місто, що піддалося ядерній атаці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї, регулярно виступала проти ядерних озброєнь. Кісіда, який представляє Хіросіму в парламенті, в суботу відвідав міський меморіал і музей миру разом з послом Рамом Емануелем.

"Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає дедалі більш реальною, я вважаю, що візит посла Емануеля в Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародній спільноті", - сказав Кісіда.

Він сказав, що війна Росії в Україні показує труднощі створення світу без ядерної зброї.

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Путін прямо не погрожував ядерною атакою. Але він заявив, починаючи своє вторгнення 24 лютого, що будь-хто, хто перешкоджатиме Росії, зіткнеться з" такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" - заява, яку деякі лідери сприйняли як загрозу застосування ядерної зброї.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що Росія застосує ядерну зброю тільки для протидії "екзистенціальній загрозі для нашої країни".

Лідери Великої сімки промислових держав у четвер застерегли Росію від використання біологічної, хімічної або ядерної зброї у війні з Україною.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Это правда! Чем ***** ближе к поражению в Украине, тем больше вероятность что оно начнет тыкать в красные кнопки.
  • VOLVO XC 70
    а ***** по@уй он покладет на смерть всех когда все ржали когда он за@ырал мозги кацапам мы с вами у рай а все иные в Ад вот тогда его надо было сразу ЛИКВИДИРОВАТЬ одна надежда что рядом с ним и по цепочке команды не все конченные пе#ерасты и самоубийцы и выжившие е@#нутые на головку?????
  • Сергей Якимец f3ff978b
    Нет, не будет. Они потихоньку прощупывают в соц. сетях настроения по поводу превентивного ядерного удара в район западных областей Украины или Польши. У ватанов аж слюни летят от переполнения. На вопрос - а ести впулят ответку в питер, мосКВА обл. БУМ и -50 млн. чел.? Ответ - Кто там за вас с поляками впишется! И ржут.
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