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Окупанти вийшли з центру Славутича і стоять на околицях, - ОВА

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Окупанти вийшли з центру Славутича і стоять на околицях, - ОВА
Російські загарбники покинули центр міста Славутич на Київщині та стоять на його околицях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

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"Оновлена інформація з міста Славутича. Як повідомив мер міста Юрій Фомічов, який був затриманий російськими загарбниками, наразі звільнений та разом з жителями міста взяв участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях. "Славутич – це Україна", - написав він.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Дмитро Корчинський

    23 хв ·



    Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:

    Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?

    Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
  • Andry Moon
    Щось той мер сильно мутний.
  • Олег Кущ 3c573107
    Все дуже просто. З озброєнним путіним можна домовитись. Здати все и трохи більше. З озброєнними українцями домовитись не можна.
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