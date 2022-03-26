Російські окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити ДРГ

Російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).

Про це офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Супротивник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи протиповітряної охорони виконують свої завдання. Ворожа спроба висадки швидкісних катерів в Одеській області виявилася невдалою, вони отримали відсіч. Отже, Збройні України, складові охорони і оборони Одещини напоготові. Обстановка станом на ранок 26 березня у місті та області стабільна і контрольована", - зазначив Назаров.

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