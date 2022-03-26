Замінування Хаджибейської дамби в Одесі є російським фейком, - ОВА

В Одеській обласній військовій адміністрації спростували фейк щодо замінування Хаджибейської дамби, запущений у російських телеграм-каналах і співтовариствах у соціальній мережі.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Не маючи жодних успіхів на полі бою, противник дедалі частіше атакує Одещину в інформаційному просторі. На жаль, знов маємо випадки поширення фейків про ситуацію в області. Цього разу ціллю стала Хаджибейська дамба, яку нібито було заміновано за розпорядженням керівника Одеської ОВА…", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні заяви відкрито "розповсюджуються у російських пабліках і телеграм-каналах, навіть не приховуючи приналежність до підрозділів психологічних операцій російської армії".

Очільник ОВА закликав жителів Одеси та області "бути пильними і не довіряти інформації із сумнівних джерел, а про факти розповсюдження подібної інформації повідомляти СБУ".

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Спільними зусиллями ми переможемо, підсумував Марченко.