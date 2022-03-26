Журналіст провіз через ворожі блокпости флешку з кадрами зруйнованого Маріуполя, сховавши її в цукерці

Український журналіст В’ячеслав Твердохліб вивіз через ворожі блокпости кадри зруйнованого Маріуполя на флешці, схованій у цукерці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті ТСН.

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"Український журналіст В’ячеслав Твердохліб місяць змушений був ховатися в підвалах Маріуполя, застудився і ледве вижив. А коли зрозумів, що далі лишатися вже неможливо, пішки виходив з міста. Але зміг вивезти свої фото та відео зруйнованого рашистами міста на флешці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кадри, які зробив журналіст, вражають: будинки чорні, розвалені, зруйновані; не відразу впізнаєш школу - будівля димить; довжелезні черги; замерзла вода в кранах; від тролейбусів лишилися самі кістяки, а дерева скосило, наче траву; люди, які намагаються вийти з міста пішки. Також є на кадрах і Драматичний театр, який пережив авіаудари, коли в підвалі було від тисячі людей.

Журналіст розповів, що забіг у Драматичний театр, коли там все горіло: "Я спустився в підвал, кричав, але там уже нікого не було".

За його словами, вижити в місті, де немає ні води, ні зв’язку, немає жодних комунікацій вкрай тяжко

"У 21 сторіччі люди набирали воду з фонтанів, з річок і водойм, попри те, що поруч - десятки трупів", - розповів Твердохліб.

Він підкреслив, що усі ці кадри, які він відзняв, вдається оприлюднювати завдяки тому, що флешку він сховав у цукерку.

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