"Це мавпа з гранатою", - Денисенко про плани РФ щодо Славутича
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Росіяни вимагають, щоб ми прибрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і інші вимоги. Ситуація напружена, складна. Місто перебуває в кільці", – розповів Денисенко.
Він пояснив, що не можна евакуювати всіх зі Славутича, оскільки українська сторона тоді не може забезпечувати життєдіяльність ЧАЕС.
"Які плани росіян – нам повністю незрозуміло. Це мавпа з гранатою, тут дуже важко щось прогнозувати", – зазначив радник міністра.
Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторгнулися до міста-супутника ЧАЕС Славутича: танки заїхали прямо до міста.
Через це жителі Славутича влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь. Відомо, що є поранені та, можливо, загиблі.