"Ми будемо битися до останнього", - командир "Азову" Прокопенко про оборону Маріуполя

Попри переважаючі сили противника, бійці полку "Азов" намагаються проводити в Маріуполі успішні операції, здійснювати контратаку і не сидіти в глухій обороні, намагаються нав'язувати свою ініціативу для того, щоб погіршити становище супротивника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).

"Не зважаючи на ситуацію, яка склалася в Маріуполі, особовий склад не падає духом. Всі хлопці тримаються бадьоро. Ми готові воювати до останнього. Як і обіцяли виконати бойовий наказ, залишитися вірними присязі. Будемо воювати тут до останньої краплі крові", - наголосив він.

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Він зазначив, що бійці "Азова" не втомлюються палити ворожі танки, знищувати ворожу піхоту, яка вже вичерпалася, яка втрачає сили з кожним днем ​​і наступальні темпи її згасають.

"На даний момент у Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована... Ми його триматимемо до останнього. Ми віримо та знаємо, що рано чи пізно відбудеться деблокада. Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць. Нехай це залишиться під грифом "таємно". Над цим працює і найвище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх цієї операції, і ми вистоїмо", - заявив командир.

"Противник намагається постійно вводити у бій нові резерви, але постійно отримує по зубах від наших підрозділів, масово здається в полон, не бажає йти вперед. Вони холодні, голодні, голі, босі й не мають жодного бажання воювати", - розповів Прокопенко.

Він підкреслив, що, попри переважаючі сили противника, бійці полку намагаються проводити успішні операції, здійснювати контратаку і не сидіти в глухій обороні, намагаються нав'язувати свою ініціативу для того, щоб погіршити становище супротивника.

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"Незважаючи на те, що вже другий тиждень точаться міські бої, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі та тримаємо все на контролі. І з кожним днем ​​відправляємо в пекло дедалі більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю. Вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським", – сказав командир "Азова".