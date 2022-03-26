"Український незламний характер та західна, насамперед, американська зброя - ось це є рецепт перемоги", - Кулеба анонсував допомогу Україні зброєю від США
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У ході зустрічі у Польщі українських урядовців з президентом Байденом, держсекретарем Блінкеном та очільником Пентагону Ллойдом були проговорені конкретні наступні кроки з розвитку взаємодії України та США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"США непохитно будуть з Україною в усьому, до самої перемоги. Ніщо не зможе послабити підтрмку, навпаки, ця підтрмка тільки зростатиме" - зауважив Байден у розмові з Кулебою.
У ході зустрічі були проговорені конкретні наступні кроки з розвитку взаємодії України та США. Досягли і наступних домовленостей щодо зброї. Міністр закордонних справ України запевняє, що "буде прогрес, буде розвиток подій, але потрібно вірити в Україну.
"Український незламний характер та західна, насамперед, американська зброя - ось це є рацепт перемоги", - підсумував Кулеба та подякував і США, і усім іншим країнам, які допомагають Україні виборювати перемогу.