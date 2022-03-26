Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №177/2022, оприлюднений на сайті глави Української держави.
Так, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Володимиру Ковалю – заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ, полковнику Валерію Стецюку – начальнику Центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу ЗСУ та полковнику Геннадію Шаповалову – начальнику Головного управління військового співробітництва ЗСУ.
26 березня Зеленський також присвоїв звання бригадного генерала п'ятьом полковникам Національної гвардії.