"Росія потрапила у санкційний котел. Цей котел буде стискатись", - Кулеба про нові санкції проти РФ найближчим часом. ФОТО

На зустрічі у Варшаві Дмитро Кулеба та президент США Джо Байден обговорили посилення санкцій проти РФ та алгоритми роботи з країнами, які не ухвалюють санкції проти країни агресора.

Про це розповів у своєму зверненні Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"США непохитно будуть з Україною в усьому, до самої перемоги. Ніщо не зможе послабити підтрмку, навпаки, ця підтрмка тільки зростатиме" - зауважив Байден у розмові з Кулебою.

Так, відомо, що урядовці працюють над новими санкціями. Кулеба зазначив, що порушили питання закриття американських і європейських портів для росіян. А списки санкцій планують розширити проти всіх політичних фігур РФ.

Дмитро Кулеба підкреслив, що потрібно "збадьорити" європейські країни, які не ухвалюють санкції проти Росії та працювати з окремими країнами аби вони не ставали простором для обходу санкції РФ.

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"Росія потрапила у санкційний котел. Цей котел буде стискатись.І так буде поки ми не переможемо у війні", - впевнений Дмитро Кулеба.