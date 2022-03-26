"Росія потрапила у санкційний котел. Цей котел буде стискатись", - Кулеба про нові санкції проти РФ найближчим часом. ФОТО
Про це розповів у своєму зверненні Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"США непохитно будуть з Україною в усьому, до самої перемоги. Ніщо не зможе послабити підтрмку, навпаки, ця підтрмка тільки зростатиме" - зауважив Байден у розмові з Кулебою.
Так, відомо, що урядовці працюють над новими санкціями. Кулеба зазначив, що порушили питання закриття американських і європейських портів для росіян. А списки санкцій планують розширити проти всіх політичних фігур РФ.
Дмитро Кулеба підкреслив, що потрібно "збадьорити" європейські країни, які не ухвалюють санкції проти Росії та працювати з окремими країнами аби вони не ставали простором для обходу санкції РФ.
"Росія потрапила у санкційний котел. Цей котел буде стискатись.І так буде поки ми не переможемо у війні", - впевнений Дмитро Кулеба.