В Ірпені ідуть бої. Росіяни окопуються. Але говорити про те, що вони відмовилися від наміру штурмувати Київ, ще ранувато, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відкинув припущення про те, що ворог відмовився від штурму Києва, бо він зосередився на Ірпені.

Про це Денисенко сказав в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо безпосередньо про Приірпіння, справді ідуть бої в Ірпені. Росіяни справді окопуються. Але говорити про те, що вони відмовились від штурму на Київ, ще ранувато. Так, справді, у них зараз немає сил, але в той же час ми розуміємо, що вони стягують до Гостомеля і взагалі до білорусько-українського кордону свої частини", - зазначив Денисенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас, за словами радника міністра, ворог вони зараз кидає все, що має, "на Маріуполь і на Ізюм як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом, тому що Ізюм – це пряма дорога на Слов’янськ".

Він принагідно уточнив, що росіяни зараз змінили одного з керівників цієї операції, керівника однієї з армій, яка відповідала за Харківський напрямок. І зараз продовжують атакувати Ізюм, пробують його обійти, розуміючи, що місто взяти не вдається, незважаючи на те, що міста, на жаль, вже фактично не існує.

"І тому, якщо підсумовувати, насправді від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Просто у них це трошки відкладено в плані. Зараз найважливіше для них – це Маріуполь, Ізюм і трикутник Сєверодонецьк – Лисичанськ – Рубіжне", - зауважив радник міністра.