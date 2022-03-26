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Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

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Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький
Загроза ракетного удару по Львову все ще є.

Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталося два ракетні удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - повідомив він.

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Топ коментарі

  • Gyro
    На жаль, зруйнована біолабораторія на станції метро Баба-Параскінська, знищено 100500 піддослідних кацапів, постраждалих нема)))
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    сукі знову Львівське метро ********,фотка не дуже тому можливе це не метро а Львівський порт горить туди якраз сьогодні мав амереканський есмінець зайти(( все накрилось
  • Семен Шкаралупа
    Головна біолабораторія -- в Чорнобаївці, тому кацапи туди й пруться, щоб її знищити.
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