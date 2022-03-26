Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький
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Загроза ракетного удару по Львову все ще є.
Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталося два ракетні удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - повідомив він.