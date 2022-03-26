Байден про Путіна: "Він м'ясник"

Президент США Джо Байден назвав кремлівського лідера Володимира Путіна "м'ясником" після того, як поспілкувався з українськими біженцями в Варшаві.

Про це повідомляють у суботу журналісти, які перебувають у Польщі разом із американським президентом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Він м’ясник", - сказав Байден про Путіна, коли його запитали про те, що він думає після зустрічі з українцями.

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Під час короткої розмови з репортерами на Stadion Narodowy Байден розповів, що побував у місцях з біженцями. Він зазначив, що його завжди дивувала "глибина й сила людського духу".

"Це неймовірно. Подивіться на всіх цих маленьких дітей. Я просто хочу обійняти, просто сказати спасибі. Я маю на увазі, це змушує вас відчувати таке почуття гордості", - сказав він.

Президент Байден також розповів, що кожен із цих дітей попросив помолитися за їхніх батьків, братів чи дідів.

"І я пам’ятаю, як це, коли ти маєш когось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і хочеш знати. Ти просто хочеш знати. І молишся, щоби не отримати цей телефонний дзвінок", - зауважив Байден.