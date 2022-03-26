Мер Скадовська Яковлєв продовжує виконувати повноваження

Міський голова Скадовська спростував чутки про те, що він нібито склав повноваження.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Олександр Яковлєв написав у Фейсбуці.

Читайте також: По Скадовську постійно переміщуються військові РФ, - мер Яковлєв

"Містом ширяться чутки, що я захворів та склав повноваження. Дійсно, я мав невеличкий лікарняний на 3 дні з 19 по 21 березня. З 22 березня я продовжую виконувати обов’язки міського голови, усі заступники та секретарі на місці, виконком працює в дистанційному режимі", - повідомив Яковлєв.

Міський голова уточнив, що в громаді продовжують працювати усі комунальні служби - вивозиться сміття, постачається вода, є газ, електрика, зв’язок, Інтернет (з перебоями).

Він також зазначив, що усі місцеві комунальні послуги надаються до тих пір, поки є чим платити за електроенергію, пальне та заробітну плату. Держава виконує усі свої зобов’язання - вчасна виплата пенсій та соцдопомоги, допомога підприємцям та їхнім працівникам, послаблення в податках. На період воєнного стану не нараховується плата за землю, оренда майна, є пільги по сплаті єдиного податку, нульовій ЄСВ.

У місті працює ЦНАП, лікарня та поліклініка. Хлібокомбінат продовжує випікати та продавати хліб, написав Яковлєв. Весь цей час значну допомогу в роботі хлібокомбінату надає державна підприємство "Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України", яке забезпечує комбінат борошном по стабільній ціні. Завдяки цьому вдалося не підвищувати ціну на хліб.

"Треба розуміти, що сьогодні усі складові собівартості хліба змінюються, і тому сьогодні важко сказати як довго хлібокомбінат зможе не підвищувати ціну на хліб", - написав міський голова.

Читайте також: Окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь по мешканцях Скадовська, що вийшли на акцію протесту. ВIДЕО

Він також подякував кожному підприємцю та фермеру, хто продовжує працювати та продавати свої товари. Люди отримують пенсії, купують продукти, сплачують комунальні платежі. Це дає рух економіці громади.

"Звісно, дехто може бути незадоволений зростанням цін, але треба дивитися правді в очі та розуміти нові реалії. Дефіцит пального, небезпечна логістика, ускладнені умови закупівель змушують підприємців переглядати ціни. Але хочу нагадати про соціальну відповідальність, і не робити необгрунтованого підвищення цін", - закликав міський голова.

Майже весь тиждень працювали в обмеженому режимі банки, їх подальшу роботу спрогнозувати важко, оскільки надходження готівки до банку зменшилися в рази, підкреслив Яковлєв.

У громаді продовжує роботу громадський патруль, у місті діє комендантська година з 22 години до 6-ї.

Також, за його словами, до міста прибувають люди з інших міст України. Вони можуть стати на облік як внутрішньо-переміщенні особи в управлінні соціального захисту. За можливості таким громадянам буде надаватися інша допомога.