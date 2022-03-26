У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий
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Внаслідок обстрілу Львова російськими окупантами горить один із промислових об'єктів, у якому зберігається паливо.
Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
На місці працюють всі відповідні служби.
Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.