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У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий

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У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий
Внаслідок обстрілу Львова російськими окупантами горить один із промислових об'єктів, у якому зберігається паливо.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.

На місці працюють всі відповідні служби.

Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • olele
    Мöрячöк@akvevitt



    админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
    работает наводчиком
    позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
    вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
    пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

  • оззи
    какая **** навела?
  • Дмитрий Гайдарченко
    Ты думаешь у нас мало агентуры ихней, да её ещё с 2014 дохрена, тут нечему удивляться
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