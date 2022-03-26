Окупанти вивезли у невідомому напрямку персонал та пацієнтів міської лікарні Маріуполя

У Маріуполі росіяни насильно вивезли у невідомому напрямку лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, а також мешканців міста, які ховалися у підвалах медзакладу від обстрілів.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Маріупольської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

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"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території лікарні знаходилось приблизно 700 людей. Скільки з них було депортовано, наразі невідомо. Інформація уточнюється.

Російська агресія спричинила жахливу гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу, проти їхньої волі вивозять людей на територію РФ.

У полку "Азов" заявили, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щодня і становить до 4 тисяч осіб, але реально оцінити це складно. Війська росії майже знищили місто, з нього необхідно евакуювати всіх цивільних.

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