Навчальних повітряних тривог не буває, не ігноруйте сирени, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України розвінчує фейки про повітряну тривогу.

Про це ЦПД повдіомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність - це ФЕЙК! За умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені - пам'ятайте про це!



Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу - це ФЕЙК! Після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена. Люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу - це ФЕЙК! Сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголосили, що ігнорувати повітряну тривогу - це гра в рулетку, в якій на кону - ваше життя!

Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!

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