Промова Байдена у Польщі. ВIДЕО
16 09639
Президент США Байден виступив зі зверненням про ситуацію в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, трансляція відбувалась на YouTube каналі Голосу Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, трансляція відбувалась на YouTube каналі Голосу Америки.
Хватит речей пора УНИЧТОЖАТЬ ******** ,это дело общее а делают это дело почему-то только УКРАИНЦЫ ,не стесняйтесь господа ,присоединяйтесь ...
Второго Рейгана не будет . Как увы и второго Черчиля
Это не путин за 30-метровым столом.