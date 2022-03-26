Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Промова Байдена у Польщі. ВIДЕО

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Президент США Байден виступив зі зверненням про ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  трансляція відбувалась на  YouTube каналі Голосу Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про Путіна: "Він м'ясник"

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Хватит речей пора УНИЧТОЖАТЬ ******** ,это дело общее а делают это дело почему-то только УКРАИНЦЫ ,не стесняйтесь господа ,присоединяйтесь ...
  • JleXa BaCuJl6eB
    Второго Рейгана не будет . Как увы и второго Черчиля
  • Ярослав Викторович
    Это не путин за 30-метровым столом.
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