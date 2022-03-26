Тростянець звільнили від російських окупантів, - 93-я ОМБр

Місто Тростянець на Сумщині звільнено від російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - йдеться в повідомленні.

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