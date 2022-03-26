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Надання воєнної допомоги російським окупантам лобіюється групою білоруських генералів, - Генштаб ЗСУ

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Надання воєнної допомоги російським окупантам лобіюється групою білоруських генералів, - Генштаб ЗСУ
За даними Генерального штабу Збройних Сил, питання залучення білоруської армії до російської війни проти України лобіюють окремі високопосадовці та генерали в раді безпеки Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України.

Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ готові до ймовірної атаки білоруських військ

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Тюана



    @_TUANA_TUANA_

    ·
    4 год



    Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
  • Мистер Икс 00711c20
    На ЧЕРНОБАЕВКУ их ..
  • Тетяна Тать
    вони б хоч порахували, скільки рашанських генералів тутка задвохсотили

    заздрощі беруть?
    то застрельтеся самі, курвині діти
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