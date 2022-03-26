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Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден

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Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі.

Про це він заявив під час промови у Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Диктатор, який намагається розбудувати імперію, ніколи не подолає любов до свободи серед народу. Світ буде вільним! Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Тому що вільні люди не хочуть жити у темряві. Вони хочуть мати краще майбутнє. З демократією, волею і можливостями. Ви знаєте, ця людина (Путін. - ред.) не може залишитися при владі", - сказав американський лідер.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Зачем фото ху.ла ставить. На это ипло смотреть противно.
  • Лилия Стацкая
    Досить вже оприлюднювати що він дасть. Вже зрозуміло що без допомоги не залишать.
  • сидней
    ***....что за истерика ????машина запущена с вооружением ,не зря он сюда приехал....
    кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
    не будте дятлами..
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