Подоляк про обстріл Львова: Невже Європа продовжить "умиротворювати"?

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував обстріл Львова російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" - йдеться в повідомленні.

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