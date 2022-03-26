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Подоляк про обстріл Львова: Невже Європа продовжить "умиротворювати"?

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Подоляк про обстріл Львова: Невже Європа продовжить "умиротворювати"?
Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував обстріл Львова російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    дороги йди ремонтуй, секретут секретута...
  • Лилия Стацкая
    Великий стратег прокинувся. Україна отримала допомоги за два місяці більше ніж ви дали ЗСУ за три роки. Краще заткнися,щоб не спитали де ППО України.Вже хто би критикував НАТО,але не подоляк,котрий замість ЗСУ армію тролів проплачував ,кричали тут щоб "ненагніталі" .
  • Игорь Наумчук
    Де ракети Подоляк?! Дороги ми бачимо-по них їдуть окупанти,дякують,дуже дякують!
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