Українські воїни відбили три атаки окупантів в Ірпені, - мер Маркушин
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В Ірпені українські захисники успішно відбили атаки з трьох напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в етері телеканалів.
За його словами в Ірпені третій день дуже запеклі бої ідуть Ворог намагався наступити з трьох напрямків, хлопці наші мужньо відбили ці атаки. Зараз ідуть дуже важкі бої.
Через запеклі бої гуманітарну допомогу людям доводиться розвозити пізно ввечері, - відзначив мер.