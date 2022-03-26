Новини • Війна

Вступ Фінляндії у НАТО підвищить напруженість у відносинах з РФ, але переваг вступу більше, ніж недоліків, - Нііністе

15 72851
Вступ Фінляндії у НАТО підвищить напруженість у відносинах з РФ, але переваг вступу більше, ніж недоліків, - Нііністе
Членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з РФ".

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він сказав, що переваги від членства в НАТО переважать негативні наслідки, і що найважливіше знайти рішення для підвищення безпеки його країни.

"Достатня безпека - це те, де фіни можуть відчувати, що надзвичайних ситуацій немає і не буде", - сказав Нііністе, також додавши, що членство в альянсі забезпечить "найбільш можливу" безпеку.

Також читайте: Українці ніколи не думали, що НАТО може боятися дій Росії: промова Зеленського на саміті НАТО. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Galand
    Правильный ход, по-другому от сумасшедшего додика не защититься
  • Gozzalik salonu
    Та вступайте, не бойтесь этого ботоксного идиота
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Пора нападать на Финляндию, ой ну то есть денацифицировать .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини