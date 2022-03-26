Німеччина продала Україні тисячі протитанкових гранатометів "Матадор", - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомляє Bild.
Вартість закупівлі – 25 млн євро.
"Матадор" – це легкий ручний протитанковий гранатомет виробництва збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND). Вага його 7,5 кг. Він здатний пробивати броню до 50 см, тобто будь-який російський танк.
"У танків Путіна зараз реальна проблема – зроблено у Німеччині", – написав Bild.
РПГ здатний вести вогонь на відстані від 20 до 500 метрів. Такі параметри гранатомета дозволяють ефективно використовувати його проти танків, особливо у лісистій місцевості чи містах.
За словами інсайдерів Bild, вирішальну роль у швидкому постачанні зброї відіграв міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Також зазначається, що Німеччина отримала запит від Києва у п'ятницю 18 березня і в понеділок він був уже схвалений.