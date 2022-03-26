"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден
10 64220
Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс, внаслідок безпрецедентних санкцій економіка РФ скоротиться вдвічі в найближчі роки.
Про це заявив президент США Джо Байден у своїй промові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс. За дні цього вторгнення Захід одностайно виступив із санкціями, щоб завдати шкоди економіці Росії", - зазначив американський лідер.
Він наголосив, що внаслідок безпрецедентних санкцій економіка Росії скоротиться вдвічі в найближчі роки.
"Вона оцінювалася як 11-та найбільша економіка в світі перед цим вторгненням, а незабаром навіть не буде в топ-20 у світі", - додав президент США.