Російські окупанти обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, - ДІЯРУ
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Сьогодні ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.
Про це у Facebook повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.
"Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки.
Звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - йдеться в повідомленні.