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Мінкульт підготував санкції проти 47 "пропутінських скоморохів", - Ткаченко. ПЕРЕЛІК

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Мінкульт підготував санкції проти 47 "пропутінських скоморохів", - Ткаченко. ПЕРЕЛІК
У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних "пропутінських скоморохів", які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі – погодження за РНБО та Президентом.

У списку, зокрема співаки та музиканти:

- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, він же Джиган;
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції запроваджуються проти двох юридичних осіб:

- власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";
- ТОВ "8 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовчання українських артистів чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради, - Ткаченко

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Топ коментарі

  • olele
    Vlad Nevzorov@vnevzorov

    2 ч



    Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
    А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
  • Андрій Нездюр
    Хероя Сватів Добронравова не включать, який теж підтримав пуйла та війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  • Evgen Karpenko
    Як там справи із "сватами", коли вже наступний сезон?
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